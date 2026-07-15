El pronóstico de Arturo Vidal que enciende la previa del Argentina vs. Inglaterra: “Pienso que pasará…”

El volante chileno dejó una llamativa reflexión sobre el enfrentamiento que paralizará al mundo del fútbol.

La semifinal del Mundial 2026 ya comienza a jugarse fuera de la cancha. El esperado enfrentamiento entre la Selección Argentina y la Selección de Inglaterra no solo genera expectativa por lo que pueda ocurrir dentro del terreno de juego, sino también por las opiniones que aparecen en la previa.

La Albiceleste de Lionel Scaloni y Lionel Messi buscará dar un nuevo paso hacia la gran final del certamen, mientras que los de Harry Kane y Jude Bellingham intentarán alcanzar el partido decisivo y dejar atrás una larga espera por volver a disputar una definición mundialista.

El duelo entre argentinos e ingleses vuelve a estar cargado de condimentos especiales, no solo por la histórica rivalidad que existe entre ambas selecciones, sino también por el presente de las dos escuadras que llegan como grandes candidatos al título.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Arturo Vidal se la juega con la victoria de Inglaterra

En ese contexto, una de las voces que sorprendió con su análisis fue la de Arturo Vidal. El mediocampista chileno en su cuenta de Instagram entregó un pronóstico que rápidamente llamó la atención.

“Entre Inglaterra y Argentina… ¡Uy, Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España”, señaló el volante de Colo Colo.

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La respuesta generó sorpresa debido al vínculo que mantiene con Messi, con quien compartió vestuario durante su etapa en Barcelona. Sin embargo, Vidal dejó claro que su elección responde exclusivamente a su análisis futbolístico y no a una cuestión personal.

Arturo Vidal y Lionel Messi enfrentándose en la Copa Centenario | FOTO: Photosport

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De esta manera, el “King” proyectó una final del Mundial 2026 entre Inglaterra y España, dejando fuera a la vigente campeona del mundo.

¿A qué hora juegan Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026?

El partido de Inglaterra ante Argentina, válido por la segunda semifinal del Mundial, comienza a las 15:00 horas de Chile.