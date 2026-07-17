La gran revelación del Mundial 2026 es seguido de cerca por Colo Colo, aunque hay que ver mucho más allás de sus actuaciones con Cabo Verde.

En Colo Colo siguen en la búsqueda de un arquero para el segundo semestre y para sorpresa de todos apareció el nombre de Josimar José Évora Dias o más conocido como Vozinha, una de las revelaciones del Mundial 2026.

El portero y capitán de la Selección de Cabo Verde apareció en el radar del Cacique, pues se encuentra libre tras terminar su contrato con el GD Chaves de la segunda división de Portugal.

El golero de 40 años se ha vuelto una verdadera figura mediática tras las grandes actuaciones que tuvo en la Copa del Mundo, donde llegó a dieciseisavos de final con los ‘Tiburones Azules’.

Vozinha ha hecho casi toda su carrera en ligas menores de Europa, aunque todo partió en 2007 en el Batuque FC de su país. Luego defendió el arco de Mindelense y su primera experiencia en el extranjero fue en el Progresso do Sambizanga de Angola.

En 2015 dio el salto al viejo continente al firmar en el FC Zimbru Chișinău de Moldavia. De ahí en adelante se mantuvo en Europa, pasando por Gil Vicente CF (Portugal), AEL Limassol (Chipre), FKAS Trenčín (Eslovenia) y GD Chaves.

El rendimiento de Vozinha

En el fútbol europeo ha disputado 280 partidos con 299 goles encajados y 101 vallas en cero. Incluso, llegó a disputar las fases de previas de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.

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Mientras que con Cabo Verde es internacional desde 2012, donde ha disputado 92 partidos, encajando 86 goles y dejando el arco en cero en 37 duelos.

En el reciente Mundial 2026 jugó cuatro partidos, le hicieron cinco goles y mantuvo el arco en cero en dos compromisos por el Grupo H. Lideró a su selección a una inédita clasificación a 16avos de final donde cayeron por 3-2 ante Argentina en el alargue.

Vozinha se despidió como un héroe del Mundial 2026. (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

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Los números en su último club

En las dos últimas temporadas Vozinha defendió al GD Chaves de Portugal, donde disputó 51 partidos, encajó 54 goles y en 17 mantuvo el arco en cero. Además, en la campaña 2024-2025 le mostraron dos tarjetas amarillas y tuvo una expulsión.

Sus buenas actuaciones en su club lo llevaron a estar nominado como ‘Portero del Año’ en 2025, premio que entrega anualmente la Conferederación Africana de Fútbol (CAF).

En síntesis

Vozinha : el arquero de 40 años quedó libre y es buscado por Colo Colo.

: el arquero de 40 años quedó libre y es buscado por Colo Colo. Mundial 2026 : jugó cuatro partidos con Cabo Verde y llegó a dieciseisavos de final.

: jugó cuatro partidos con Cabo Verde y llegó a dieciseisavos de final. 280 partidos: es su registro oficial en Europa, donde logró 101 vallas en cero.