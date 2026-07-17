En Colo Colo recibieron una respuesta del arquero de Cabo Verde, luego del interés y la oferta inicial que le hicieron desde Blanco y Negro.

En Colo Colo quieren dar un batacazo en el mercado de fichajes de invierno pero a nivel mundial, pues se fueron con todo en busca de los servicios de Vozinha, el experimentado arquero de la Selección de Cabo Verde.

El entrenador Fernando Ortiz solicitó un nuevo portero para reforzar el arco de cara al segundo semestre, donde los primeros candidatos eran el uruguayo Santiago Mele del Monterrey y el paraguayo Juan Espínola de Barracas Central.

Pero el jueves en Blanco y Negro decidieron dar un salto mayor e ir por la gran revelación del Mundial 2026, quien se ha vuelto una figura mediática.

El golero africano viene de quedar libre del GD Chaves de la segunda división de Portugal y está analizando ofertas, donde se sumó la del cuadro popular.

Según información de BOLAVIP, Vozinha habría visto con buenas ojos venir a Chile, por lo que con su entorno quisieron entrar en la etapa de negociación.

La respuesta de Vozinha a Colo Colo

Y sobre aquello hay novedades, porque el periodista argentino Germán García Grova, experto en mercado de pases, informó que Colo Colo recibió una contraoferta por parte del arquero caboverdiano.

Publicidad

“Colo Colo recibió una contraoferta por parte de Vozinha. El portero de la Selección de Cabo Verde está entusiasmado con la idea de atajar en Chile. Se espera una resolución en el corto plazo”, publicó el comunicador en su cuenta de X.

Publicación de Germán García Grova en X.

Consignar que el libro de pases del fútbol chileno cierra el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas, previo al inicio de la cuarta fecha de la segunda rueda (19) de la Liga de Primera 2026.

Publicidad

En síntesis