Buenas tardes amigas y amigos. Comenzamos la previa del duelo entre Francia y España, por las semifinales de la Copa del Mundo 2026, con alerta de partidazo. En la cancha los galos como grandes candidatos al título y una España que bien puede dar la sorpresa. Acompáñanos a espera del encuentro y durante el "match" con el resultado en vivo y el relato minuto a minuto.

España: Unai Simón en el arco: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri, Fabián Ruíz y Dani Olmo en mediocampo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena en delantera.

Francia: Mike Maignan en el arco; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en defensa; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola en mediocampo; Kylian Mbappé en ataque.

Ojo: Mbappé, Dembélé y Oyarzábal pueden mover la tabla de goleadores a espera de lo que hagan mañana Messi, Bellingham y Kane en la otra semifinal de Argentina e Inglaterra.

Francia y España se enfrentan los por la primera de las semifinales del Mundial 2026 en el estadio AT&T de Dallas, Estados Unidos. El duelo programado para este martes 14 de julio, desde las 15:00 horas de Chile , será arbitrado por el salvadoreño Iván Barton.

El recinto de Dallas, con capacidad para 80 mil espectadores , se ubica en Arlington, Texas. Es la casa de los Dallas Cowboys, el equipo de fútbol americano de la NFL.

El AT&T Stadium de Dallas será el escenario de la semifinal entre Francia y España.

La Roja europea llega con el pecho inflado tras amargar a los galos en las definiciones de la Nations League 2025 y la pasada Eurocopa.

Arrancan las semifinales de la Copa del Mundo 2026 y este martes se jugará el esperado duelo entre la Selección de Francia y su similar de España, dos pesos pesados y claros candidatos para levantar el trofeo máximo.

El compromiso de altísimo vuelo está pactado para este martes 14 de julio a partir de las 15:00 horas de Chile. El epicentro de esta tremenda batalla futbolística será el estadio de Dallas, recinto que promete estar a reventar para presenciar quién se quedará con el primer pasaje a la gran final del certamen.

Paternidad reciente de La Roja y dónde ver el compromiso en vivo

Para los fanáticos que no quieran perderse ni un solo segundo de esta definición de infarto, las opciones en las pantallas son variadas. El choque se podrá seguir en vivo por televisión abierta en territorio nacional a través de Chilevisión, mientras que por la vía del streaming estará disponible gracias a las señales de DSports y Disney+.

En la previa táctica, el combinado español asoma con una importante ventaja estadística y psicológica sobre la escuadra francesa. Los números recientes avalan a los hispanos, puesto que vencieron en sus últimos dos compromisos oficiales de altísima presión:

Nations League 2025: España celebró en unas dramáticas semifinales imponiéndose por un marcador de 5-4.

España celebró en unas dramáticas semifinales imponiéndose por un marcador de 5-4. Eurocopa 2024: La Roja amargó a los franceses quedándose con la victoria por 2-1 en la gran final continental.

El pasto de Dallas dictará sentencia para ver si Francia logra su anhelada revancha o si España ratifica su dominio europeo trasladado al máximo torneo de selecciones.