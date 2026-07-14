Arrancan las semifinales de la Copa del Mundo 2026 y este martes se jugará el esperado duelo entre la Selección de Francia y su similar de España, dos pesos pesados y claros candidatos para levantar el trofeo máximo.
El compromiso de altísimo vuelo está pactado para este martes 14 de julio a partir de las 15:00 horas de Chile. El epicentro de esta tremenda batalla futbolística será el estadio de Dallas, recinto que promete estar a reventar para presenciar quién se quedará con el primer pasaje a la gran final del certamen.
Paternidad reciente de La Roja y dónde ver el compromiso en vivo
Para los fanáticos que no quieran perderse ni un solo segundo de esta definición de infarto, las opciones en las pantallas son variadas. El choque se podrá seguir en vivo por televisión abierta en territorio nacional a través de Chilevisión, mientras que por la vía del streaming estará disponible gracias a las señales de DSports y Disney+.
En la previa táctica, el combinado español asoma con una importante ventaja estadística y psicológica sobre la escuadra francesa. Los números recientes avalan a los hispanos, puesto que vencieron en sus últimos dos compromisos oficiales de altísima presión:
- Nations League 2025: España celebró en unas dramáticas semifinales imponiéndose por un marcador de 5-4.
- Eurocopa 2024: La Roja amargó a los franceses quedándose con la victoria por 2-1 en la gran final continental.
El pasto de Dallas dictará sentencia para ver si Francia logra su anhelada revancha o si España ratifica su dominio europeo trasladado al máximo torneo de selecciones.