El arquero de Argentinos Juniors se refirió a la llegada de su colega caboverdiano al Cacique: "Maravilloso, nunca es tarde".

El exportero de Colo Colo, Brayan Cortés, rompió el silencio tras un largo tiempo y se refirió al arribo de Vozinha al Cacique. El exguardameta del Cacique tuvo palabras de elogio para su colega caboverdiano, quien todavía no es considerado por el técnico Fernando Ortiz.

Tras el triunfo de Argentinos Juniors por 2-1 sobre Racing por la liga argentina, el arquero iquiqueño conversó con Radio ADN y destacó la trayectoria de Vozinha. “Maravilloso. La verdad que dejó una huella muy grande, es reflejo de que nunca, nunca es tarde. Se lo merece, es un arquero de nombre mundial. Esperemos que tenga una gran temporada con el Popular”, señaló Cortés.

El actual arquero de Argentinos Juniors también habló sobre su presente en el fútbol argentino, donde se ha consolidado en el elenco de La Paternal. “El equipo está muy bien, se ha demostrado en el campeonato. Queremos seguir manteniéndonos arriba, que es lo importante”, comentó.

Además, Cortés reconoció estar feliz con su nueva etapa profesional y destacó la adaptación de su familia a Argentina. “Estoy contento, como siempre lo fui en Colo Colo. Estoy feliz, Argentinos me ha recibido muy bien y mi familia está muy bien. Espero seguir aquí”, afirmó.

Finalmente, el “Indio” también tuvo palabras para la Selección Chilena, luego de haber sido considerado en la última convocatoria. “Hace poco fui a la Selección, esperemos que salga otra vez en la nómina. Vamos bien, estamos tranquilos. Esperemos que el equipo se siga afianzando de la mejor manera para lo que queda”, sostuvo Cortés.