Dos jugadores que fueron titulares en Unión La Calera, están al borde de la suspensión para el Superclásico ante Universidad de Chile.

Colo Colo consiguió una sufrida remontada ante Unión La Calera (2-1) y logró mantener su cómoda ventaja sobre Universidad de Chile en la cima de la Liga de Primera. Sin embargo, el triunfo dejó una preocupación pensando en el Superclásico 200, ya que Arturo Vidal y Leandro Hernández quedaron al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El primero en quedar condicionado fue Vidal. El volante recibió tarjeta amarilla a los 32 minutos por una fuerte infracción, alcanzando su séptima amonestación en el torneo. Según las bases del campeonato, los jugadores son suspendidos al llegar a cinco, ocho y diez tarjetas amarillas, por lo que el “King” deberá cuidarse en el encuentro ante O’Higgins.

La misma situación enfrenta Leandro Hernández, quien también acumula siete tarjetas amarillas y se encuentra a una amonestación de quedar suspendido. Por ello, tanto el experimentado mediocampista como el joven delantero deberán evitar una nueva cartulina en el choque ante los rancagüinos en el Monumental.

Correa y Bolados OK en Colo Colo

El encuentro entre Universidad de Chile y Colo Colo está programado para el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas, en el Estadio Nacional. El duelo correspondiente a la Fecha 20 tendrá un condimento especial ya que los azules buscarán recortar distancia en la tabla de posiciones.

Antes de ese esperado compromiso, Colo Colo enfrentará a O’Higgins, partido en el que Fernando Ortiz contará con los regresos de Javier Correa y Marcos Bolados. El delantero argentino está disponible tras las tres fechas de sanción, mientras que el antofagastino ya se encuentra recuperado de la grave lesión que sufrio´en la pretemporada.