El entrenador Fernando Ortiz se refirió al triunfo por 2-1 ante Unión La Calera y también tuvo palabras para los fichajes de Colo Colo.

Este domingo Colo Colo venció por 2-1 a Unión La Calera de visita en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique sigue manteniendo su ventaja como líder indiscutido.

Tras el partido, habló en conferencia de prensa el entrenador Fernando Ortiz, que pese a las complicaciones del primer tiempo, quedó bastante conforme con el partido que hicieron sus pupilos.

“En líneas generales a mí me gustó, no solo el segundo tiempo donde pudimos conseguir los goles, el primer tiempo me gustó. Salimos a buscar, a querer empatar, tuvimos opciones y no fuimos claros en el último tercio. Y en el segundo tiempo, los chicos me escucharon, de buscar el espacio detrás de los centrales y resultó”, analizó el técnico argentino.

Luego, fue consultado por el segundo fichaje de este mercado de invierno, que es el defensa nacional Iván Román proveniente del Atlético Mineiro, quie hoy acompañó al plantel albo en La Calera.

“Lo de Iván, surgió una posibilidad de mercado, más allá de las cualidades y condiciones que tiene un jugador de selección de nuestro país, es algo que surgió en el mercado y no dudamos nunca poder contratarlo. Ahora va a depender de él entrar en competencia y ganarse un lugar, lo sabe desde el primer momento que hablé con él”, indicó el Tano Ortiz.

Fernando Ortiz aclara la situación de Vozinha

En la instancia, también le preguntaron por cómo ha visto al arquero Vozinha en sus primeros entrenamientos en Colo Colo. Respecto al caboverdiano, el DT de 48 años fue claro que debe ponerse a punto para la competencia, pues su último partido fue en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Incluso, lo pondrán a entrenar en doble turno.

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“Él estuvo inactivo bastante tiempo y al estar inactivo bastante tiempo, yo personalmente junto a Martín (Gutiérrez), el entrenador de arqueros, queremos ponerlo a disposición de competencia. El lunes va a volver a entrenar, el martes va a tener doble turno y así lo vamos a ir llevando hasta que nosotros consideremos que puede competir con sus compañeros”, aclaró Ortiz.

En la misma línea, adelantó que no hay fecha definida para su debut y que “depende mucho de cómo lo vea a diario”.

Vozinha tendrá trabajo en doble turno para ponerse a punto. (Foto: @ColoColo)

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En síntesis