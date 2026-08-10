El 'King' recibió múltiples críticas tras su actuación ante Unión La Calera. "Tiene que evitar eso...", acusan un excampeón albo.

Colo Colo consiguió una sufrida remontada ante Unión La Calera (2-1) y logró mantener su cómoda ventaja en la cima de la Liga de Primera. Pese a comenzar perdiendo, el Cacique reaccionó y terminó quedándose con tres puntos que fueron valorados por el ex campeón albo Alejandro Hisis, aunque también advirtió sobre algunos rendimientos que deben mejorar.

En conversación con Bolavip Chile, Hisis criticó el desempeño de Arturo Vidal, quien tuvo responsabilidad en el 1-0 de Matías Campos López y volvió a mostrar imprecisiones durante el encuentro: “Otra vez está cometiendo errores innecesarios. Está queriendo meter esa pelota por dentro, entre líneas, como que le está costando y ya lo están conociendo. Tiene que evitar eso y jugar por fuera”, señaló.

Pese a las críticas, el recordado ‘Chino’ Hisis también destacó las virtudes que mostró el equipo de Fernando Ortiz: “El primer tiempo no fue bueno, pero en el segundo Colo Colo salió a proponer y están jugando con tranquilidad. No se desespera Colo Colo… a pesar de ir perdiendo, están con confianza, y bueno, está puntero, y eso precisamente da mucha confianza”, analizó.

Entre los puntos altos, el ex campeón con el Cacique destacó especialmente a Gabriel Maureira y Jonathan Villagra, quienes fueron claves para sostener al equipo en momentos importantes. “Hubo puntos muy altos, el arquero salvó en los momentos precisos. Villagra excelente, me gustó mucho”, cerró.

En síntesis…

Remontada y liderato: Colo Colo venció 2-1 a Unión La Calera para mantenerse firme en la cima de la tabla, con un alza en el segundo tiempo que fue resaltada por Alejandro Hisis.

Colo Colo venció 2-1 a Unión La Calera para mantenerse firme en la cima de la tabla, con un alza en el segundo tiempo que fue resaltada por Alejandro Hisis. Críticas a Arturo Vidal: El ex campeón albo cuestionó los errores reiterados del ‘Rey’ por intentar pases arriesgados entre líneas, recomendándole simplificar su juego.

El ex campeón albo cuestionó los errores reiterados del ‘Rey’ por intentar pases arriesgados entre líneas, recomendándole simplificar su juego. Elogio a las figuras: Hisis destacó las actuaciones de Gabriel Maureira por sus atajadas clave y de Jonathan Villagra por su solidez defensiva.