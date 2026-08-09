El entrenador Fernando Ortiz dio a conocer el estricto régimen que tendrá el arquero africano para poder competir con sus compañeros.

Este domingo Colo Colo dio otro paso más hacia el título al vencer de visita y por 2-1 a Unión La Calera, por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026, donde el Ccaique no contó con su nuevo arquero: Vozinha.

El caboverdiano, que fue la revelación del Mundial 2026, llegó hace una semana al país, el lunes pasó la revisión médica, el martes fue presentado y el miércoles tuvo una masiva bienvenida en el Estadio Monumental.

Luego de cinco días de entrenamientos, el portero de 40 años no fue considerado por el entrenador Fernando Ortiz para la visita a La Calera, ya que no estaría al cien por ciento luego de más de un mes de inactividad.

Su último partido fue en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en la derrota por 3-2 ante Argentina en tiempo extra en Miami.

Pero la evaluación que han hecho en Colo Colo al parecer es más crítica de lo que esperaban, pues le faltaría bastante para estar en condiciones de competir por el puesto.

Así lo comentó esta tarde el entrenador Fernando Ortiz tras la victoria en La Calera: “Él estuvo inactivo bastante tiempo y al estar inactivo bastante tiempo, yo personalmente junto a Martín (Gutiérrez), el entrenador de arqueros, queremos ponerlo a disposición de competencia”.

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Una exigente tarea para Vozinha

Ante aquello, lo pondrán a entrenar en doble turno para acelerar su puesta a punto. “El lunes va a volver a entrenar, el martes va a tener doble turno y así lo vamos a ir llevando hasta que nosotros consideremos que puede competir con sus compañeros”, reveló el técnico argentino.

Respecto a cuándo podría ser citado o hacer su debut en el arco del cuadro popular, el Tano Ortiz indicó: “Depende mucho de cómo lo vea a diario”.

Vozinha tendrá que trabajar en doble turno. (Foto: Colo Colo)

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En síntesis