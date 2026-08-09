¿Por qué no juega Vozinha en Colo Colo vs. Unión La Calera por la Liga de Primera?

El arquero africano no fue citado en los albos para el choque de este domingo ante Unión La Calera por la Fecha 18 de la Liga de Primera.

Vozinha tendrá que seguir esperando para hacer su esperado debut con la camiseta de Colo Colo. El nuevo arquero del Cacique no fue incluido en la formación ni tampoco estará en la convocatoria para el duelo de este domingo ante Unión La Calera.

El guardameta caboverdiano llegó a Chile después de permanecer cerca de un mes sin actividad competitiva, por lo que desde sus primeros días junto al plantel comenzó un trabajo especial para recuperar progresivamente su ritmo y condición física.

Vozinha tuvo una buena semana de entrenamientos bajo las órdenes de Fernando Ortiz y su cuerpo técnico, pero todavía no está preparado para ser considerado en una convocatoria oficial. Por esta razón, el entrenador decidió no apurar su estreno y darle más tiempo para completar su puesta a punto.

De esta forma se espera que el guardameta africano pueda debutar el próximo 26 de agosto en Copa Chile ante Unión Española ¿Llegará al Superclásico ante Universidad de Chile? Sólo Fernando Ortiz tiene la respuesta…

Gemini.

La probable formación de Colo Colo

De esta manera, Gabriel Maureira será quien ocupe el arco de Colo Colo ante Unión La Calera. La probable formación del Cacique sería: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Erick Wiemberg, Álvaro Madrid; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

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Colo Colo visitará a Unión La Calera este domingo desde las 17:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, en un encuentro en el que el conjunto dirigido por Fernando Ortiz buscará sumar nuevamente de a tres.