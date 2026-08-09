Su hijo es nuevo refuerzo de la U y así reacciona: “Es como que esté en Boca o River”

La mamá de Gonzalo Reyna no esconde la emoción familiar por la incipiente aventura del atacante de 20 años. Llegó a un grande de Sudamérica.

Universidad de Chile tiene jerarquía internacional y ello es reconocido fuera del país. Fiel reflejo de ello es la felicidad que rebosa la mamá de Gonzalo Reyna: se desahogó tras el arribo de su hijo a la escuadra azul.

Es que para Rosaura Exner, el nuevo paso de su regalón es digno de aplaudir. Sabe que comenzó a vestir la camiseta de una de las instituciones más importantes no solo de Chile, sino que de Sudamérica.

Pese a está lejos de su retoño, lo sigue desde el otro lado de la cordillera y advierte: el atacante de 20 años está encantado con el elenco universitario. Ya se empapó de los colores.

“Para nosotros como familia, que juegue en un equipo como la U es como que acá en Argentina esté en Boca o River. Esa es la comparación que hacemos y demuestra lo que significa la U”, lanzó en conversación con AS Chile.

“Ha sido algo muy emocionante, me cuesta explicarlo con palabras (…) Cuando me contó de esta oferta me dijo ‘mami, la U es un club grande, va a ser otra cosa’. Gracias a Dios le fue bien en el debut y en el segundo partido”, agregó.

Gonzalo Reyna ya suma dos encuentros en Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

Publicidad

El refuerzo de Universidad de Chile se ilusiona

Finalmente, Rosaura reveló la reacción de Gonzalo a sus primeras interacciones con la barra del conjunto estudiantil. Ha quedado impresionado por el aliento recibido cada fin de semana.

“Me ha hablado mucho de la hinchada de la U, dice que se enamoró rápido de la gente, algo muy similar a lo que le pasó en Racing (…) A pesar de que lleva pocas semanas, está muy cómodo”, cerró.