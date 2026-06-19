El "Tano" tendría listo el once con un notorio cambio en la dupla de ataque.

Colo Colo dejó todo listo para su desafío de este sábado frente a Deportes Recoleta por la Copa Chile, compromiso donde el técnico Fernando Ortiz apostará por una oncena sin mayores rotaciones respecto a su última presentación en la Liga de Primera.

El “Cacique” viene de una sólida victoria ante Cobresal y buscará mantener su buen momento repitiendo el esquema 3-5-2, sistema que le ha permitido equilibrio entre defensa y ataque en las últimas jornadas.

En cuanto a la formación, destacan algunos ajustes puntuales. En defensa, el uruguayo Joaquín Sosa vuelve a la titularidad, rearmando la línea de tres junto a Jonathan Villagra y Arturo Vidal, permitiendo que Erick Wiemberg adelante su posición por la banda izquierda.

Lautaro Pastrán reafirma su buen momento y será titular en Copa Chile. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

En el mediocampo reaparece Álvaro Madrid, quien acompañará a Tomás Alarcón, mientras que Víctor Felipe Méndez asumirá funciones más ofensivas en la creación. Por las bandas irán Jeyson Rojas y el propio Wiemberg.

En delantera, la gran novedad será la dupla compuesta por Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán, quienes reemplazan a Javier Correa y Leandro Hernández en el once inicial.

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¿Cómo formará Colo Colo ante Recoleta?

De esta forma, la probable formación de Colo Colo será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Erick Wiemberg y Víctor Felipe Méndez en mediocampo; y Maximiliano Romero junto a Lautaro Pastrán en ataque.

Cabe recordar que el encuentro entre Colo Colo y Deportes Recoleta se disputará este sábado 20 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura – Universidad SEK, donde los albos intentarán imponer su jerarquía y avanzar en el torneo.

DATOS CLAVE

Colo Colo enfrentará a Deportes Recoleta este sábado por la Copa Chile.

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El técnico Fernando Ortiz repetirá el esquema táctico 3-5-2 para el compromiso.