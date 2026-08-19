¡No será en el Monumental! El estadio y la fecha donde debutaría Vozinha en Colo Colo

Colo Colo decidió cambiar la localía para el choque ante Unión Española por Copa Chile, que podría marcar el debut de Vozinha en el arco albo.

Colo Colo tomó una importante decisión de cara al cierre de la fase de grupos de la Copa Chile y que podría marcar el debut de Vozinha en el arco albo. Debido al mal estado de la cancha del Estadio Monumental, el Cacique trasladó su localía al Estadio Nacional para enfrentar a Unión Española.

El duelo entre el Popular y el elenco de Independencia se disputará apenas tres días después del Superclásico ante Universidad de Chile, que también tendrá como escenario el recinto ñuñoíno. Según informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, el compromiso ante los hispanos está programado para las 20:30 horas.

“La cancha del Monumental está en pleno proceso de recuperación”, señaló el reportero a través de su cuenta de X, dando cuenta del motivo que llevó a Colo Colo a cambiar la localía después de las críticas que surgieron tras el empate ante O’Higgins, y donde la cancha de Macul les jugó más de una mala pasada al conjunto dirigido por Fernando Ortiz.

Pero no es la única novedad. Ya que la decisión también podría impactar en el posible debut de Vozinha bajo los tres tubos de Colo Colo. El arquero de Cabo Verde todavía no ha sido considerado por Fernando Ortiz durante la segunda rueda de la Liga de Primera, por lo que se espera que sea citado para el Superclásico y pueda sumar minutos frente a Unión Española por Copa Chile.

[AHORA] Colo-Colo jugará en el Estadio Nacional el partido ante Unión Española por la Copa Chile. El duelo está fijado para el próximo miércoles 26 a contar de las 20:30 horas. La cancha del Monumental está en pleno proceso de recuperación @adnradiochile pic.twitter.com/lkXGrFx6Wf — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) August 19, 2026

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¿Jugará Vozinha el Superclásico?

Según informaron en Radio Cooperativa, Fernando Ortiz tendría decidido en convocar el portero de Cabo Verde Vozinha, quien iría al banco de suplentes para el duelo ante los azules. El guardameta que la rompió en el Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde, tendrá su primera gran aparición para este partido, en la que ya está trabajando junto a sus compañeros y es una opción para el entrenador albo.

En resumen…