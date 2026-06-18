Arturo Vidal confirma que termina contrato con Colo Colo: ¿Qué pasará con su futuro?

El King termina contrato en diciembre con Colo Colo y dejó en suspenso su continuidad en el cuadro popular, pues depende de una reunión.

En Colo Colo ya trabajan con miras al segundo semestre, donde quieren asegurar el título en la Liga de Primera 2026, pues terminaron la primera rueda como líderes indiscutidos con 10 puntos de ventaja.

Aunque antes se les viene la Copa Chile, mientras que la dirigencia busca reforzar el equipo que dirige Fernando Ortiz, pese a la postura del capitán Arturo Vidal, que se mostró contrario a la idea de incorporar nuevos jugadores.

Y esta postura la volvió a expresar este jueves en conversación con TVN, donde señaló que a fin de año sería mejor potenciar el plantel, pensando en la Copa Libertadores 2027.

“Yo lo dije, pienso que no, en este momento no necesitamos refuerzos en Colo Colo. Me gustaría que a fin de año, si vamos a reforzar, reforcémenos muy bien para ir a pelear la segunda que es la que necesitamos. Pero en este mnomento estamos con 10 puntos de diferencia y el equipo está volando”, opinó el King.

Arturo Vidal termina contrato con Colo Colo

Luego, se refirió a su situación particular, pues termina contrato en diciembre y todavía no está definida su renovación, lo que dependerá de una reunión con el presidente Aníbal Mosa.

“Termino, vamos a ver. Siempre lo he dicho, aquí el que manda es el presidente, me voy a juntar con él y vamos a ver”, adelantó Vidal.

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Eso sí, recalcó que se siente pleno para seguir extendiendo su carrera a los 39 años. “Me siento muy bien, físicamente espectacular”, completó el bicampeón de América.

Arturo Vidal no piensa en el retiro. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En síntesis

Arturo Vidal termina contrato con Colo Colo en diciembre y negociará su renovación.

con Colo Colo en diciembre y negociará su renovación. Colo Colo es líder de la Liga 2026 con 10 puntos de ventaja.

de la Liga 2026 con 10 puntos de ventaja. Aníbal Mosa, presidente del club, definirá la continuidad del jugador de 39 años.