Una de las nuevas figuras de Colo Colo se refirió a su futuro, pues termina su préstamo con el Cacique pero quiere continuar en el Estadio Monumental.

Este miércoles hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental donde habló una de las nuevas figuras de Colo Colo, que llegó esta temporada como refuerzo y de a poco se fue consolidando como titular.

Se trata del atacante Lautaro Pastrán, quien fue cedido por Belgrano de Córdoba y pronto se debe definir su futuro, pues si el Cacique lo quiere mantener en el plantel tendrá que desembolsar un millón de dólares.

El propio futbolista de 24 años expresó públicamente que le gustaría quedarse en Macul, pero aclaró que hasta el momento no hay novedades al respecto.

“Todavía no me he sentado a hablar con mi representante, con el presidente, faltan muchos partidos todavía. Y obviamente me gustaría alzar un campeonato más con Colo Colo”, partió diciendo.

“Siento que aún puedo dar más todavía, puedo estar mejor físicamente, puedo ser un mejor jugador, pero estoy tranquilo. He podido demostrar lo que puedo aportar al equipo y nada, me gustaría obviamente seguir acá”, agregó Pastrán.

Lautaro Pastrán no oculta sus ganas de continuar en Colo Colo. (Foto: Luis Quinteros/Photosport)

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El argentino nacionalizado chileno tampoco ocultó sus ganas de jugar la Copa Libertadores 2027 con Colo Colo, considerando que tienen la primera opción al título en la Liga de Primera y así clasificar de forma directa a fase de grupos del torneo internacional.

“Me encantaría, la verdad que jugar Copa Libertadores es otro campeonato aparte, el año pasado me tocó jugar con Liga (de Quito) hasta semifinales y es una locura”, completó el mendocino.

En síntesis

Un millón de dólares cuesta el pase de Lautaro Pastrán desde Belgrano de Córdoba .

cuesta el pase de desde . Copa Libertadores 2027 es el torneo que el delantero de 24 años espera jugar.

es el torneo que el delantero de espera jugar. Liga de Quito fue el equipo con el que disputó semifinales el año pasado.