Uno de los compañeros de Vozinha en Colo Colo se refirió a la nominacion que recibió el arquero caboverdiano, que se codea con los mejores del mundo.

En Colo Colo están felices por lo que ha ocurrido con Vozinha, que fue la gran revelación del Mundial 2026 y ahora acaba de ser nominado al Balón de Oro, en la categoría al premio Lev Yashin como mejor arquero.

El caboverdiano que se ha vuelto un fenómeno global tras su actuación en la Copa del Mundo, llegó al Cacique como refuerzo para este segundo semestre, siendo toda una aventura para el golero africano.

Luego de conocerse su nominación, la primera voz oficial de los albos fue la del atacante Lautaro Pastrán, quien este miércoles habló en conferencia de prensa y se mostró feliz por su compañero.

“La verdad que es un orgullo grande no solo como compañero, sino también como institución, está dejando el nombre del club en alto”, comenzó diciendo.

También destacó el lado más humano del portero de 40 años: “Orgullosos por Vozinha, es una gran persona también, por lo que podido conocer de él, es muy humilde y tranquilo”.

Cabe recordar que Vozinha entró en una lista de nueve finalistas, codénadose con grandes nombres, de donde saldrá el ganador en octubre: Thibaut Courtois, Yassine Bounou, Joan García, Dibu Martínez, Édourd Mendy, Gregor Kobel, David Raya, Matvey Safonov y Unai Simón, este último campeón del mundo con España.

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Vozinha fue nominado como mejor arquero en el Balón de Oro 2026.

En síntesis