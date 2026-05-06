Coke Hevia sorprende y elige al peor refuezo de Colo Colo en la temporada 2026: “Un desastre”

El periodista y conductor de Pauta de Juego en Radio Pauta elige al peor refuerzo de Colo Colo en la temporada 2026.

Colo Colo ha tenido un excelente primer semestre en cuanto a números, donde marcha al tope de la Liga de Primera y en su grupo de la Copa de la Liga, pero el nivel de juego exhibido no termina de convencer a los hinchas albos.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz ha mostrado un mezquino nivel dentro de la cancha y, si bien los resultados se le dan, el exigente público colocolino les exige más a los jugadores y sobre todo a los refuerzos que llegaron esta temporada.

Fue precisamente este tema el que abordó Coke Hevia en Pauta de Juego de Radio Pauta, donde hizo un repaso de las incorporaciones albas: “Repasemos el Mercado de Pases de Colo Colo. Sosa, un golazo. Méndez (Javier) y Matías Fernández, en el papel, bien traídos”, comenzó diciendo.

Coke Hevia tildó de desastre a Lautaro Pastrán. | Foto: Photosport

Acto seguido, Hevia le pone la lápida a un refuerzo: “Álvaro Madrid, un golazo. Cuando dijeron que lo iban a traer… golazo. Pastrán, un desastre. Romero, en el general, bien, dedo para arriba”, analizó.

Lautaro Pastrán ha sido titular en varios partidos bajo las órdenes de Fernando Ortiz, pero no logra convencer a los hinchas y su nivel está lejos de ser el que tuvo durante su brillante paso por Everton de Viña del Mar.

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Cabe mencionar que, en el último compromiso de los albos ante Coquimbo Unido, Lautaro Pastrán no ingresó y cada vez pierde más terreno en Colo Colo por el pobre nivel de juego mostrado hasta el momento.

En síntesis

Colo Colo lidera actualmente la Liga de Primera y su grupo en la Copa de la Liga.

El periodista Coke Hevia calificó como un desastre el desempeño del refuerzo Lautaro Pastrán.

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