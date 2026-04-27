Gonzalo Fierro elige al punto más bajo de Colo Colo ante Universidad de Concepción: “No ha entregado…”

Colo Colo no hizo ni el mejor ni el peor partido de la temporada el día de ayer ante la Universidad de Concepción, pero fue suficiente para quedarse con los tres puntos con goles de Maximiliano Romero y Javier Correa.
El equipo dirigido por Fernando Ortiz hizo un correcto primer tiempo, aunque no brilló. En la segunda mitad bajó el nivel, se notó y estuvo a pocos minutos de devolverse a Santiago con un amargo empate.
Lautaro Pastrán se mostró impreciso ante la U. de Conce. | Foto: Photosport
En el panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports eligieron a Lautaro Pastrán como el peor de los albos y Gonzalo Fierro entregó sus argumentos: “No sé si el peor, pero no ha entregado lo que necesita un refuerzo de Colo Colo”, dijo en primera instancia.
El ‘joven pistolero’ comparó el caso de Pastrán con Álvaro Madrid, también refuerzo de Colo Colo quien ha mostrado otra cara: “Es muy distinto a lo de Madrid, quien llegó, entró y se ganó la titularidad de una y con goles. Pastrán, por otro lado, no”, puntualiza.
Si bien Lautaro Pastrán tiene la confianza de Fernando Ortiz y ha tenido varias titularidades en lo que va de la temporada, el jugador no termina de convencer al exigente hincha de Colo Colo que este año quiere ganarlo todo a nivel local.
Manuel de Tezanos exculpa a este jugador de Colo Colo por el pobre nivel de juego: “Si le van a dar…”
En síntesis
- Colo Colo venció a Universidad de Concepción con goles de Maximiliano Romero y Javier Correa.
- El panelista Gonzalo Fierro señaló a Lautaro Pastrán como el jugador de menor rendimiento.
- El refuerzo Álvaro Madrid destaca frente a Pastrán tras ganar la titularidad con goles.