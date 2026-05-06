Chile vs. Brasil Sub 17 Femenino: dónde y cómo ver GRATIS la semifinal del Sudamericano

La Roja Sub 17 Femenina enfrenta a Brasil con la gran chance de meterse en la final del Sudamericano y asegurar su cupo al Mundial de Marruecos 2026.

La Selección Chilena Sub 17 Femenina se juega a las 19:00 horas un partido clave en el Sudamericano de la categoría. La Roja enfrentará a Brasil en semifinales con un objetivo claro: meterse en la final y asegurar su clasificación al Mundial de Marruecos 2026.

El combinado dirigido por Vanessa Arauz ha mostrado un rendimiento sólido a lo largo del torneo, ilusionando con una generación que ha sabido competir ante las potencias del continente.

Ahora, el desafío es mayor: dar el golpe ante el líder del Grupo B, por lo mismo, el cruce ante la Canarinha aparece como una verdadera final anticipada, donde está en juego mucho más que el paso a la definición.

La Rojita quiere seguir invicto en el torneo que se está desarrollando en Paraguay | FOTO: @LaRoja

Cabe recordar que, en caso de que el Equipo de Todos derrote a la escuadra brasileña, sellará su clasificación a la próxima cita planetaria, que se disputará entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre de 2026.

¿Dónde y cómo ver a Chile vs Brasil Sub 17 Femenino?

El encuentro se podrá seguir totalmente GRATIS a través de T13 En Vivo, la señal 2 del 13, además de T13.cl y 13Go.

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