Uno de los refuerzos que llegaron a Colo Colo comentó que se ha sentido muy cómodo en el Cacique y que espera quedarse.

Este jueves hubo conferencia de prensa en Colo Colo, a la que asistieron la defensa Michelle Acevedo por el lado del plantel femenino y el volante Álvaro Madrid en representación del equipo masculino.

Este último se refirió al presente del Cacique en la previa del partido del sábado contra Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

“El partido con Deportes Concepión es un rival que conocemos, hemos tenido la posibildiad de jugar, pero claramente todos los partidos son diferentes, más nosotros de local”, comenzó diciendo.

Luego, tuvo palabras para el gran presente de los delanteros del cuadro popular, Javier Correa y Maximiliano Correa, que vienen de convertir en los dos partidos anteriores: “Los dos nueves, vienen los dos haciendo goles, así que bienvenido sea”.

Madrid también respondió a los cuestionamientos por cómo juega este Colo Colo de Fernando Ortiz, reconociendo que a todos en la interna les gustaría golear en cada partido.

“Sí, me gusta como juega. Obviamente uno como jugador, me imagino el cuerpo técnico y también el hincha, a nosotros también nos gustaría ganar 7-0 todos los partidos y sin tener peligro, sin sufrir. Los rivales también te estudian, también juegan, se preparan. Estamos punteros en los dos campeonatos, me gusta y esperemos podamos mejorar”, contestó el mediocampista de 31 años.

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Su continuidad en Colo Colo

En la instancia, Álvaro Madrid fue consultado por su deseo a futuro, considerando que está a préstamo en Colo Colo desde Everton, con opción de compra a fin de año.

En esa línea, el jugador aseguró que “no es una preocupación para mí, lo vengo diciendo desde que empecé a jugar, esto es partido a partido, semana a semana. Me tocó semanas anteriores hacer goles, estar bien. La verdad que me he sentido bastante cómodo, me recibieron bastante bien, pero esto cambia semana tras semana”.

“Me lo quiero ir ganando con el trabajo, creo que lo vengo haciendo bien, no es una presión que me estoy metiendo el decir ‘ojalá que me compran, ojalá quedarme’. Esto se va a ir demostrando partido a partido, porque el fútbol cambia mucho”, completó.

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En síntesis