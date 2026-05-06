Carlos Villanueva le pide a Colo Colo romper el chanchito por este refuerzo: “Yo iría por…”

El habilidoso ex jugador de fútbol se mete en el Mercado de Fichajes y pide un refuerzo para el segundo semestre de Colo Colo.

El primer semestre del fútbol chileno está próximo a terminar, ya que quedan pocas fechas de la Liga de Primera y la Copa de la Liga poco a poco se comienza a definir y abrirá paso a las semifinales del flamante nuevo torneo del balompié criollo.

Uno de los equipos que ha sido protagonista este primer semestre es Colo Colo, cuadro que marcha en la punta de la Liga de Primera 2026 con 24 puntos y también lidera su grupo de la Copa de la Liga junto a Coquimbo Unido.

El Cacique buscará refuerzos de cara al segundo semestre y, en esa línea, fue Carlos Villanueva el que se animó a decir qué le falta a los albos: “Yo iría por un extremo izquierdo, ahí no tiene especialista, de perfil zurdo”, dijo en Pelota Parada de TNT Sports.

Villanueva pide un extremo izquierdo para Colo Colo. | Foto: Photosport

“Muchas veces busca esa profundidad del equipo de Ortiz y no la encuentra. Cuando no la encuentras con extremos, generalmente pone a Marchant por derecha o Hernández”, complementó.

Villanueva hace especial hincapié en la idea original de Fernando Ortiz, que no ha podido llevar a cabo del todo: “Recordar que Ortiz siempre quiso jugar con el 4-3-3, pero encontró esta solidez defensiva y buenos resultados con la línea de 3”.

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¿Se abre el Mercado de Fichajes para Colo Colo? Todo indica que Aníbal Mosa y compañía buscarán refuerzos el segundo semestre para darle un salto de calidad al plantel y se pueda quedar con la Liga de Primera.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 tras alcanzar un total de 24 puntos.

El club albo comparte el primer lugar de su grupo en Copa de la Liga con Coquimbo.

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