La gran noticia que recibe Universidad de Chile y que ilusiona a Fernando Gago en un momento clave

La extraordinaria noticia que recibe Fernando Gago en la Universidad de Chile para duelo clave.

En la Universidad de Chile ya se preparan con todo para lo será su duelo crucial dentro de la Copa de la Liga ante Unión La Calera en condición de visitante, en donde los ‘Azules’ buscan la clasificación a la próxima ronda del torneo.

Por esto, Fernando Gago ya tiene toda la mente puesta en este compromiso en la que se enfrenta a un rival directo en su lucha para clasificar a semifinales, en la que iguala en siete unidades ante los ‘Cementeros’ y también con Audax Italiano.

Para este partido tan clave para el ‘Romántico Viajero, el DT azul recibiría una tremenda noticia en la que recuperaría a un jugador clave dentro de su plantel para dicho compromiso.

Se trata del atacante Eduardo Vargas, quien dejaría atrás sus problemas físicos que lo dejaron fuera de los últimos tres duelos de la Universidad de Chile y sería opción.

Vargas sería opción en la U | Foto: Photosport

‘Turboman’ se dejó ver en lo que fue el entrenamiento del equipo en la jornada de día martes, en la que alista su regreso para este partido ante Unión La Calera.

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Ahora todo quedará en manos de Fernando Gago, quien deberá observar la evolución de Eduardo Vargas para ver si lo tendrá como opción para el partido del fin de semana.

En Síntesis

Universidad de Chile enfrenta a Unión La Calera por la clasificación a semifinales del torneo.

enfrenta a Unión La Calera por la clasificación a semifinales del torneo. El delantero Eduardo Vargas regresó a los entrenamientos tras ausentarse en tres duelos previos.

regresó a los entrenamientos tras ausentarse en previos. El equipo de Fernando Gago iguala con siete unidades ante los Cementeros y Audax Italiano.