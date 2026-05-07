El recordado portero elogió lo hecho por la promesa popular. La destacó por su personalidad a pesar de tener 19 años.

Colo Colo vive un grato panorama. El conjunto albo está en la cima de las dos competencias que está disputando y ello tiene feliz a Marcelo “Rambo” Ramírez: le dedicó alabanzas a una figura.

¿A quién mencionó? En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el retirado portero se detuvo a analizar el nivel de Gabriel Maureira. El guardavallas de 19 años lo ha convencido.

A pesar de su juventud, el formado en Macul ha impresionado al ídolo popular. Llamó a observar con minuciosidad su temple en el Estadio Monumental: es sinónimo de seguridad.

“A mí, en lo personal, me ha gustado muchísimo. Le tocó enfrentar esta situación de verse titular en un momento en el que Colo Colo necesitaba sumar”, comenzó indicando.

Luego, agregó: “Ha mostrado mucha tranquilidad. Hay una imagen en la que sale celebrando un gol muy apasionado, eso me transmite que tiene mucho carácter y personalidad“.

Gabriel Maureira ha captado la atención de Marcelo Ramírez en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Marcelo Ramírez y el arco de Colo Colo

Finalmente, orientándose hacia el plano del fútbol chileno en general, el campeón de América fue claro. Si hay una posición en la que no hay que temer por el recambio es la portería. Y ejemplo de ello es Gabriel Maureira.

“Tiene tremendas condiciones. Viene una camada de arqueros jóvenes interesante“, concluyó el referente de Colo Colo.

En resumen:

Marcelo Ramírez destacó el gran nivel y temple de Gabriel Maureira en Colo Colo.

destacó el gran nivel y temple de en Colo Colo. El portero Gabriel Maureira , de 19 años , se consolidó como titular en el cuadro albo.

, de , se consolidó como titular en el cuadro albo. Colo Colo lidera actualmente las dos competencias oficiales que está disputando esta temporada.