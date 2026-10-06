Los albos confirmaron que el delantero argentino sufrió una lesion en muslo derecho, por lo que se perderá la revancha ante los sureños.

Colo Colo sufrió una sensible baja de última hora para la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt. Y es que uno de sus goleadores quedó descartado para el duelo de este martes en el Estadio Monumental y Fernando Ortiz pierde una alternativa importante en ofensiva.

Se trata del delantero argentino Maximiliano Romero. El propio club confirmó la noticia a través del parte médico publicado en redes sociales, donde informó que el ex Argentinos Juniors presenta un “edema en recto anterior del muslo derecho” y que actualmente se encuentra realizando tratamiento kinesiológico.

De esta manera, Romero no podrá estar disponible para enfrentar a los ‘Delfines’, en un partido donde los albos buscarán asegurar su clasificación a las semifinales tras el triunfo por 1-0 conseguido en la ida en el Estadio Chinquihue.

Romero apunta al duelo ante Coquimbo

En Colo Colo esperan que el delantero pueda recuperarse durante los próximos días y, como mínimo, intentarán que esté disponible para el siguiente compromiso por la Liga de Primera.

El ‘Cacique’ visitará a Coquimbo Unido el próximo domingo 11 de octubre, por lo que los trabajos de recuperación serán claves para determinar si Romero puede volver a ser considerado por Ortiz.

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La otra baja que mantiene el cuadro albo por problemas físicos es Claudio Aquino. El argentino acumula nueve partidos consecutivos fuera de las citaciones debido a una sobrecarga en la rodilla izquierda, aunque actualmente se encuentra en proceso de reintegro deportivo.