El delantero de 27 años había encendido las alarmas por una lesión en la rodilla derecha tras el partido contra Unión Española.

En Colo Colo todo es alegría luego de una nueva victoria, esta vez por 5-1 sobre Audax Italiano en la fecha 21 de la Liga de Primera 2026, torneo que lidera con comodidad, sacándole 16 unidades a sus escoltas.

Esta es el tercer triunfo consecutivo del cuadro popular, mientras que lleva nueve duelos sin saber de derrotas. Y en medio del gran momento del Cacique, el entrenador Fernando Ortiz acaba de recibir otra noticia espectacular.

Se trata del delantero Maximiliano Romero, que había encendido las alarmas tras el partido del pasado miércoles por la Copa Chile, en la goleada de 3-0 sobre Unión Española -donde anotó-, siendo sustituido a los 75 minutos.

El atacante argentino había sido titular pero salió en camilla por molestias físicas, lo que más tarde se confirmó como una sobrecarga en la rodilla derecha.

Esto provocó un gran susto en el Estadio Monumental, pues en un inicio se pensaba que la lesión era de mayor gravedad. Pero finalmente el diagnótico fue certero.

La gran noticia de Maxi Romero en Colo Colo

Este lunes el plantel tuvo libre, pero Romero de igual forma se presentó en Macul luego de quedar fuera del partido contra Audax, donde recibió el alta médica.

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Así lo informó el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, dando a conocer que está recuperado, trabajó con total normalidad y estará a disposición del DT para el próximo compromiso de Colo Colo, de visita ante Huachipato.

Captura de la publicación de Cristián Alvarado en X.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Huachipato vs. Colo Colo?

El partido de Huachipato con Colo Colo está prgramado para el próximo domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera.

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En síntesis