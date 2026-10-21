El director deportivo de Argentinos Juniors se refirió a los préstamos cruzados que tienen con Colo Colo y si harán uso de las opciones de compra.

Mientras se acerca la recta final de la Liga de Primera 2026 y Colo Colo quiere asegurar el título y la clasificación a la Copa Libertadores 2027, también tienen que definir lo que pasará con los jugadores que están a préstamo.

Como el caso del arquero Brayan Cortés que fue cedido a Argentinos Juniors y el delantero Maximiliano Romero que lo mandó a préstamo el equipo trasandino hacia el Cacique.

En el Estadio Monumental no se han querido a referir a estos caso todavía, pero al otro de la cordillera sí. Este miércoles en diálogo con Radio ADN, el director deportivo del Bicho Colorado, Raúl Celis Sanzotti, se refirió a aquello, partiendo por que quieren asegurar la continuidad del portero de 31 años, por quien tendrían que pagar 500 mil dólares por el 80% del pase.

“Ha tenido un rendimiento excelente y el plus que ha tenido con nosotros acá es su personalidad y su calidad humana. Hoy por hoy queremos que se quede con nosotros, esa es la realidad. Todavía falta para terminar el torneo, tenemos una opción de compra, estamos todavía ahí tomamos la decisión, pero las cosas vienen todas encaminadas muy bien”, adelantó el directivo.

“Seguramente después de la finalización vamos a tomar la decisión y nos comunicaremos con quien corresponda, pero obviamente su rendimiento ha sido realmente muy bueno y eso lleva a que quisieramos que continúe”, completó quien también fue arquero.

En Argentinos Juniors quieren asegurar la continuidad de Brayan Cortés. (Foto AAAJ)

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No hay conversaciones por Maxi Romero

Mientras que sobre Maxi Romero, afirmó que no han existido acercamientos para ver su futuro, donde Colo Colo tiene una opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 50% de la carta.

“Todavía no hemos tenido ningún contacto, sabemos el rendimiento que ha tenido, los goles que lleva marcado y creo que también ha hecho un buen torneo allá, obviamente en un equipo grande donde la exigencia es importante”, explicó.

“Sabemos cómo está y está en evaluación qué decisión tomamos con él”, concluyó Sanzotti.