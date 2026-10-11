Colo Colo confirma su formación para enfrentar a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

Colo Colo confirma lo que es su formación para su duelo ante Coquimbo Unido

Colo Colo hoy vuelve a saltar a la cancha dentro de la Liga de Primera, en donde el conjunto ‘Albo’ se enfrentará ante Coquimbo Unido, en la que busca sumar una victoria en la cuarta región para encaminarse a un nuevo título.

Para este partido, el entrenador Fernando Ortiz se preparó con todo para llegar bien aspectado a este enfrentamiento, el que es más que especial, ya que en sus anteriores visitas al ‘Puerto Pirata’, no ha podido lograr resultados positivos.

En lo que será este duelo, el ‘Tano’ podrá contar con sus jugadores que dijeron presente dentro de la Selección Chilena en la pasada de Fecha FIFA, en donde su gran mayoría serán titulares.

De esta forma, Colo Colo saltará a la cancha con: Gabriel Maureira en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Álvaro Madrid en el mediocampo; Leandro Hernández y Javier Correa en delantera.

Correa es el arma de gol en Colo Colo | Foto: Photosport

El duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará este domingo 11 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y el árbitro del partido será José Cabero.