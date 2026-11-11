El entrenador de Colo Colo sigue de cerca la situación del 'King' en Macul, y además tiene clara su postura ante una eventual partida.

El futuro de Arturo Vidal en Colo Colo sigue sin resolverse. Pese a la reciente conquista de la estrella 35, el capitán y referente del ‘Cacique’ todavía no tiene asegurada su continuidad en Macul y varios rumores apuntan que la dirigencia de Blanco y Negro no tendría intenciones de renovar su contrato.

Según informó ADN Deportes, hasta ahora no se han producido acercamientos entre el mediocampista y la directiva alba para negociar una extensión de su vínculo, por lo que una eventual salida al término de la temporada aparece como el escenario más probable.

¿Ortiz y Vidal seguirán juntos en Colo Colo 2027?

El ‘Tano’ definió su postura por el caso Vidal en Colo Colo

En medio de esta incertidumbre, Fernando Ortiz ya tendría definida su postura. De acuerdo con el citado medio, el entrenador argentino no pondrá trabas si Blanco y Negro decide no renovar al ‘King’ y dejarlo partir de cara a 2027.

El técnico, que también negocia la extensión de su contrato, entiende que la continuidad del experimentado volante es una decisión que le corresponde exclusivamente a la dirigencia. Por lo mismo, respetará lo que resuelva la concesionaria, sin intervenir para intentar cambiar el escenario.

La postura de Ortiz contrasta con el protagonismo que Vidal tuvo durante la campaña del título: disputó 39 partidos, anotó seis goles y entregó cuatro asistencias bajo la conducción del entrenador argentino.

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En síntesis…