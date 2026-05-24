Colo Colo confirma su formación para enfrentar a la Universidad Católica en la Liga de Primera

Colo Colo confirma su onceno estelar para enfrentar a Universidad Católica en la Liga de Primera.

Colo Colo disputa hoy un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ visitarán por primera vez el Claro Arena para enfrentarse ante la Universidad Católica por la 13° fecha del fútbol chileno.

Los dirigidos por Fernando Ortiz esperan aprovechar las derrotas de Huachipato y Deportes Limache para seguir sacando ventaja y seguir firmes en su objetivo de quedarse con el título.

Para este compromiso, el ‘Tano’ sorprendió y mantuvo su mismo equipo con el que venció por 6-2 a Ñublense de Chillán en el Estadio Monumental, el que espera poder consolidar.

De esta forma, la alineación de Colo Colo sería con: Gabriel Maureira en el arco.; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernandez y Javier Correa como delanteros.

El duelo entre Universidad Católica y Colo Colo se disputará este domingo 24 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Claro Arena.