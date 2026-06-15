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La brutal autocrítica de Marcelo Bielsa tras el empate de Uruguay en el Mundial 2026

El "Loco" se sinceró con todo luego del pálido debut de la Celeste en la cita planetaria.

Marcelo Bielsa realizó su autocrítica tras el encuentro. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)
© Getty ImagesMarcelo Bielsa realizó su autocrítica tras el encuentro. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

La selección de Uruguay no comenzó de la mejor forma su participación en el Mundial 2026 y terminó igualando 1-1 ante Arabia Saudita en su debut por el Grupo H, desaprovechando una gran oportunidad de quedar como líder solitario tras el empate sin goles entre España y Cabo Verde.

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa tuvo un rendimiento irregular, especialmente en el primer tiempo, donde sufrió más de lo esperado ante un rival que volvió a demostrar su capacidad para competir en este tipo de escenarios. Abdulelah Al-Amri abrió la cuenta a los 41 minutos, sorprendiendo a la defensa celeste y golpeando antes del descanso.

El Loco realizó una dura autocrítica tras la igualdad ante Arabia Saudita.

El Loco realizó una dura autocrítica tras la igualdad ante Arabia Saudita.

En el complemento, Uruguay mejoró su intensidad y encontró el empate gracias a Maximiliano Araújo, quien marcó a los 81 minutos desatando la locura de los charrúas presentes. Pese a los más de diez tiros de esquina de la escuadra sudamericana sobre el final, no fue suficiente para que los del Loco se quedaran con los tres puntos.

Bielsa y su análisis tras el empate

Tras el encuentro, Marcelo Bielsa fue más que autocrítico con el rendimiento de su equipo, especialmente por lo mostrado en la primera mitad: “Debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien.”

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Consultado sobre si el resultado previo entre España y Cabo Verde influyó en el planteamiento o la presión del equipo, el técnico fue claro: “No, no. Nosotros en este partido teníamos que ganarlo.”

Respecto a los cambios y la mejora en el segundo tiempo, Bielsa evitó atribuir el repunte exclusivamente a las modificaciones tácticas: “El partido cambió, pero no sé si cambió por los cambios o por otros motivos.”

El empate deja a Uruguay con sensaciones encontradas en el inicio del torneo, y muy probablemente con la obligación de sumar ante España, en el papel, su rival más duro de este grupo.

DATOS CLAVE

  • La selección de Uruguay empató 1-1 ante Arabia Saudita en el Grupo H.
  • El entrenador Marcelo Bielsa realizó una fuerte autocrítica por el rendimiento uruguayo.
  • Los goles del encuentro fueron anotados por Abdulelah Al-Amri y Maximiliano Araújo.
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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