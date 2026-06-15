El "Loco" se sinceró con todo luego del pálido debut de la Celeste en la cita planetaria.

La selección de Uruguay no comenzó de la mejor forma su participación en el Mundial 2026 y terminó igualando 1-1 ante Arabia Saudita en su debut por el Grupo H, desaprovechando una gran oportunidad de quedar como líder solitario tras el empate sin goles entre España y Cabo Verde.

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa tuvo un rendimiento irregular, especialmente en el primer tiempo, donde sufrió más de lo esperado ante un rival que volvió a demostrar su capacidad para competir en este tipo de escenarios. Abdulelah Al-Amri abrió la cuenta a los 41 minutos, sorprendiendo a la defensa celeste y golpeando antes del descanso.

El Loco realizó una dura autocrítica tras la igualdad ante Arabia Saudita.

En el complemento, Uruguay mejoró su intensidad y encontró el empate gracias a Maximiliano Araújo, quien marcó a los 81 minutos desatando la locura de los charrúas presentes. Pese a los más de diez tiros de esquina de la escuadra sudamericana sobre el final, no fue suficiente para que los del Loco se quedaran con los tres puntos.

Bielsa y su análisis tras el empate

Tras el encuentro, Marcelo Bielsa fue más que autocrítico con el rendimiento de su equipo, especialmente por lo mostrado en la primera mitad: “Debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien.”

Consultado sobre si el resultado previo entre España y Cabo Verde influyó en el planteamiento o la presión del equipo, el técnico fue claro: “No, no. Nosotros en este partido teníamos que ganarlo.”

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Respecto a los cambios y la mejora en el segundo tiempo, Bielsa evitó atribuir el repunte exclusivamente a las modificaciones tácticas: “El partido cambió, pero no sé si cambió por los cambios o por otros motivos.”

El empate deja a Uruguay con sensaciones encontradas en el inicio del torneo, y muy probablemente con la obligación de sumar ante España, en el papel, su rival más duro de este grupo.

DATOS CLAVE

La selección de Uruguay empató 1-1 ante Arabia Saudita en el Grupo H.

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El entrenador Marcelo Bielsa realizó una fuerte autocrítica por el rendimiento uruguayo.