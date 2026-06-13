El actual capitán de Colo Colo salió a imponer su jineta en medio de las gestiones de la dirigencia alba para traer refuerzos en el mercado invernal.

Este sábado Colo Colo cerró la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una goleada por 3-0 sobre Cobresal, volviendo a estirar su distancia como líder del torneo.

Ahora al Cacique se le viene la Copa Chile mientras que la dirigencia trabaja en los refuerzos para el segundo semestre, para asegurar la obtención del título.

Sobre aquello fue consultado Arturo Vidal, que en zona mixta atendió a los medios de comunicación y se mostró contrario a la idea de sumarle nuevos nombres al equipo que dirige Fernando Ortiz.

“No, ¿quién dijo? Yo pienso que no, no necesitamos a nadie ahora, el equipo está bien, le sacamos 12 puntos al segundo, faltan que jueguen algunos, pero el equipo no necesita nada. Faltan 15 partidos para ser campeones”, lanzó el King.

Luego, sacó a relucir su jineta de capitán, pues indicó que nadie le ha comentado nada al respecto.

“Ni cuerpo técnico ni los dirigentes, soy el capitán de Colo Colo y ninnguno me ha dicho nada. Nadie me ha dicho que falta arquero, volante, delantero, no me han dicho nada”, indicó el bicampeón de América.

“No puedo decir nada, más lo dice la prensa, pero acá no. Yo como capitán te puedo decir que no necesitamos a nadie”, aseguró en su estilo el ex Barcelona.

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Arturo Vidal se resiste a nuevos refuerzos en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Cabe recordar que en las últimas semanas han sonado varios nombres como posibles fichajes de Colo Colo en el mercado de invierno, entre ellos Diego Valdés, Carlos Palacios, Luciano Cabral, Jean Meneses, Jordhy Thompson, etc.

En síntesis

Victoria por 3-0 sobre Cobresal consolida a Colo Colo como líder por 12 puntos.

sobre Cobresal consolida a Colo Colo como líder por 12 puntos. Arturo Vidal , capitán del equipo, declaró que Colo Colo no necesita nuevos refuerzos.

, capitán del equipo, declaró que Colo Colo no necesita nuevos refuerzos. Posibles fichajes del club incluyen nombres como Diego Valdés y Luciano Cabral.