¡No es Lautaro Pastrán! El jugador de Colo Colo que recibe elogios de Fernando Ortiz: “Ha respondido muy bien”

El técnico argentino de Colo Colo valoró el aporte de un futbolista que ha ido ganando espacio en el Cacique.

Colo Colo venció por 3 a 0 a Cobresal en la fecha 15 de la Liga de Primera 2026, en un compromiso disputado en el Estadio Monumental, resultado que le permite mantenerse en la cima del certamen.

El Cacique mostró superioridad a lo largo del encuentro y volvió a hacerse fuerte como local, cerrando así una sólida presentación en la última fecha del primer semestre.

Una de las figuras del compromiso fue Lautaro Pastrán, quien tuvo un rol determinante en la victoria alba: anotó uno de los goles y además entregó una asistencia, siendo clave en la ofensiva del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

En paralelo al triunfo, el técnico argentino también ha seguido apostando por jóvenes valores del plantel, entre ellos el arquero Gabriel Maureira, quien debió asumir la titularidad tras la lesión de Fernando de Paul y ha respondido con buenas actuaciones.

Maureira ha disputado 9 partidos y ha recibido 9 tantos en este 2026 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Fernando Ortiz se rinde ante Gabriel Maureira

En conferencia de prensa posterior al triunfo ante los Mineros, el “Tano” Ortiz fue consultado por el guardameta y destacó su rendimiento y madurez pese a su corta edad.

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“Gabriel (Maureira) ha tomado una responsabilidad inmensa de ser el arquero número uno de Colo Colo y ha respondido muy bien. A su corta edad, estar en un arco tan difícil como este, ha tenido muy buenos resultados. Errores van a existir siempre, se lo dije cuando sucedió y se merece el respaldo como entrenador y los jugadores lo mismo”, expresó.

“El está tranquilo, sabiendo que la competencia siempre va a estar y el que mejor esté va a jugar”, senteció el entrenador albo.

Por ahora, el Popular cierra la primera parte de la temporada en lo más alto de la tabla, con buenas sensaciones tanto en lo colectivo como en lo individual, dejando una base sólida de cara al segundo semestre.

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En resumen…

Colo Colo cerró la primera parte de la Liga de Primera 2026 con un sólido triunfo ante Cobresal en el Estadio Monumental, resultado que lo mantiene en lo más alto de la tabla.