Gonzalo Jara no está de acuerdo con Arturo Vidal por los refuerzos y dice qué necesita Colo Colo: “Yo creo…”

El ex jugador de fútbol y bicampeón de América con La Roja se refiere a las necesidades de Colo Colo en el Mercado de Fichajes.

La primera rueda de la Liga de Primera 2026 terminará de manera oficial este jueves con el partido pendiente entre Universidad de Chile y O’Higgins, pero un equipo que ya piensa sólo en la Copa Chile es Colo Colo.

El Cacique está en lo más alto de la Liga de Primera y, tras la victoria ante Cobresal el fin de semana pasado, Arturo Vidal tomó la palabra y asegura que en los albos no hacen falta refuerzos de cara al segundo semestre.

Uno que no está de acuerdo con el King es Gonzalo Jara, ex jugador y panelista de Pelota Parata de TNT Sports donde dijo que “Yo creo que Colo Colo sí necesita refuerzos. No tiene extremos para cambiar de sistema si necesita un plan B o C”

Jara cree que al equipo de Ortiz le hacen falta refuerzos. | Foto: Photosport

“El mejor momento de Pastrán no es siendo extremo, sólo tiene a Francisco Marchant dentro de ese plan B”, complementó dando a entender que al Cacique le faltan variantes en esa posición para la segunda mitad del año.

En esa línea, Jara agrega diciendo que “Ahí puede apuntar a un refuerzo. Tampoco tiene un jugador distinto como podría ser Cabral o Valdés. Podría ser Aquino, pero la realidad es que ya no cuentan con él. Ahí yo apuntaría”.

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Las próximas semanas serán claves para ver si Blanco y Negro trae o no refuerzos al Estadio Monumental para darle un salto de calidad al plantel y, de esa manera, asegurar lo antes posible la Liga de Primera 2026.

En síntesis

La Liga de Primera 2026 terminará su primera rueda este jueves con un partido pendiente.

Arturo Vidal aseguró que Colo Colo no necesita refuerzos para el segundo semestre del año.

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