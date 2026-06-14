Fabián Hormazábal abordó el duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera. Reconoció su pobre nivel en la temporada.

Universidad de Chile no levanta la cabeza y empató 2-2 contra Unión La Calera por la Liga de Primera. El conjunto estudiantil decepcionó y se alejó de la cima para luchar por el título.

Ante tal panorama, Fabián Hormazábal asumió su bajo rendimiento. En conversación con la prensa, el lateral derecho abordó el encuentro en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

En primera instancia, realizó una breve reflexión sobre la paridad ante el elenco cementero. Tras arrancar 2-0, el equipo universitario aflojó y estuvo al borde de caer en su visita.

“Un análisis complicado, creo que los primeros 30 minutos hicimos un gran partido, lo planteamos de buena manera“, señaló el seleccionado nacional de 30 años.

En la misma línea, agregó: “Desde que nos hacen el gol empezamos a tener dudas. Difícil explicarte en este momento, pero nos empezó a costar y nos costó caro“.

Fabián Hormazábal reconoció su bajo nivel en Universidadde Chile. (Imagen: Photosport)

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Duro dardo en Universidad de Chile

Finalmente, Fabián Hormazábal se refirió a las críticas recibidas por el plantel. Lejos de esconderse de los cuestionamientos, aceptó que está al debe en la campaña. No es el mismo de 2025.

“Hay que seguir bastante autocrítico. No es lo que esperábamos, esperábamos más. Un club como la U te exige esas cosas, es un balance negativo para lo que queríamos. Esperamos tener una mejora en la segunda rueda”, expresó.

“Los rendimientos individuales, hay que hacer una autocritica y cada uno ver en qué esta fallando. Hay muchos rendimientos individuales que están bajos, empezando por el mío. Hay mucho que mejorar“, cerró.

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En resumen: