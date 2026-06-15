Juan Cristóbal Guarello apunta al principal culpable del nuevo empate de la U: “Alguien que me explique”

El conductor de La Hora de King Kong apunta sus dardos a un jugador de la U en el amargo empate ante Unión La Calera.

Universidad de Chile dejó pasar una buena chance de meterse en la parte alta de la Liga de Primera 2026 y apenas pudo conseguir un empate ante Unión La Calera, pese a que estuvo ganando 2-0 y dominando el partido en un momento.

La decepción en la U es total y así lo hizo sentir Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong: “Fue realmente impresionante lo que pasó en La Calera. Hasta el 2-0 la U lo ganaba muy bien; dominaba, llegaba, Calera no cruzaba la mitad de cancha, no le generaron ocasiones de gol”.

“Es un desastre anímicamente Universidad de Chile. La gente de la U tendrá que analizar fríamente qué carajo pasa con este plantel, con el liderazgo de Fernando Gago y qué pasa con algunos jugadores que no responden”, agregó.

Guarello repasó a Calderón por el penal que cometió. | Foto: Photosport

Guarello hizo hincapié en el segundo tiempo de la U y apuntó: “En el segundo tiempo pasa cualquier cosa. Valdano (Jorge) le decía pánico escénico, otros le decimos cagazo. Le vino un cagazo a la U… Morales no marcó, se le metió Méndez, le dominaron la pelota, cuadricularon y la guinda de la torta el penal de Calderón”.

“Alguien que me lo explique. Cómo puede ser que un jugador profesional ante un delantero de espaldas al arco sin ninguna posibilidad llegue y meta la mano. Hay que analizar ese penal, cómo mete la mano así”, complementó sobre el defensor central de la U.

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Ahora, la U tendrá poco tiempo para lavar heridas y volver a la cancha: tiene que enfrentar a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional este jueves por un partido pendiente de la Liga de Primera.

En síntesis

Universidad de Chile empató contra Unión La Calera tras ir ganando por 2-0.

El periodista Juan Cristóbal Guarello criticó el liderazgo del entrenador Fernando Gago.

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