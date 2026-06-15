Claudio Borghi apunta al jugador clave para el éxito de Fernando Ortiz en la primera rueda: “Encontró…”

El ex técnico de Colo Colo analiza la victoria sobre Cobresal y apunta al jugador clave para el éxito de los albos en la Liga de Primera.

Colo Colo cerró la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con mucha autoridad, toda vez que derrotó por un claro y contundente 3-0 a Cobresal y mantiene la diferencia de 10 puntos con su más cercano perseguidor.

Fernando Ortiz definitivamente encontró la fórmula tras las dudas en el inicio del torneo y ahora es líder indiscutible, donde firmó la mejor primera rueda del Cacique en torneos largos y superó la marca que ostentaba Gustavo Benítez.

Vidal es clave para Borghi. | Foto: Photosport

¿La razón? El que cree tenerla es Claudio Borghi, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports dijo que “Yo creo que encontró la fórmula a partir de tirar para atrás a Arturo Vidal. Él tiene una jerarquía distinta a la del resto; facilidad con la derecha, izquierda, pase entre línea… para qué voy a decir lo que es Vidal”

“A partir de ahí, Arturo le dio una seguridad defensiva y también una salida limpia, sin velocidad, pero limpia. El mediocampo se hizo importante y más allá de que el 9 no hizo gol, si lo hace el de atrás mejor”, complementó el ‘Bichi.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el Cacique está muy cerca del título de la Liga de Primera faltando 15 fechas, algo que podría lograr con harta anticipación si mantiene el ritmo de competencia que ha mostrado este año.

Publicidad

En síntesis

Colo Colo derrotó 3-0 a Cobresal y lidera la Liga de Primera 2026.

Fernando Ortiz firmó la mejor primera rueda del club, superando a Gustavo Benítez.

Claudio Borghi afirmó que retrasar a Arturo Vidal dio seguridad defensiva al equipo.