¿Por qué no juegan Joaquín Sosa y Claudio Aquino en Colo Colo vs. Cobresal por la Liga de Primera?

Las ausencias de Joaquín Sosa y Claudio Aquino no pasaron inadvertidas entre los hinchas albos en la previa del duelo ante Cobresal.

Este sábado 13 de junio, Colo Colo recibirá a Cobresal en el Estadio Monumental con la misión de mantener su buen momento en la Liga de Primera 2026 y consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz sabe que no puede dejar escapar esta oportunidad, especialmente tras el tropiezo de su más inmediato perseguidor, Coquimbo Unido, que igualó sin goles ante O’Higgins y le permitió al Cacique mantener una importante ventaja en la cima del campeonato.

Sin embargo, el técnico albo nuevamente se vio obligado a mover piezas debido a algunas ausencias importantes en la convocatoria. De hecho, entre los hinchas llamó la atención que dos nombres habituales del plantel no aparecieran entre los citados para enfrentar a Los Mineros. ¿De quiénes se trata?

Fernando Ortiz sufre con las bajas ante el cuadro del norte de nuestro país | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Sosa y Aquino le dan un dolor de cabeza a Ortiz

Se trata de Joaquín Sosa y Claudio Aquino, futbolistas que por distintas razones quedaron al margen del encuentro correspondiente a la fecha 15.

En el caso del defensor uruguayo deberá cumplir una fecha de suspensión tras la sanción recibida por parte del Tribunal de Disciplina luego de los incidentes ocurridos después del partido ante Universidad Católica.

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La situación del ex Vélez Sarsfield es diferente. El volante argentino continúa recuperándose de una tenosinovitis en la rodilla izquierda, molestia física que lo ha mantenido alejado de las canchas durante las últimas semanas y que nuevamente lo dejó fuera de la convocatoria alba.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Cobresal por la fecha 15 de la Liga de Primera?

Colo Colo y Cobresal se verán las caras este sábado 13 de junio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.