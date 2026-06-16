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Daniel Arrieta entrega la primera gran noticia de Colo Colo en el Mercado de Fichajes: “Sí o sí”

El periodista y reportero que cubre a los albos en el día a día entrega la primera noticia en el Mercado de Fichajes del Cacique.

Arrieta entrega noticias en el mercado albo.
© TNTArrieta entrega noticias en el mercado albo.

Colo Colo ya terminó su participación en la primera rueda de la Liga de Primera 2026 y ahora tendrá que concentrarse en dos materias: la fase de grupos de la Copa Chile y el Mercado de Fichajes para incorporar jugadores.

Es en esta última materia en donde el periodista y reportero que cubre a los albos en el día a día, Daniel Arrieta, entregó las primeras e importantes noticias en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

Colo Colo sí o sí buscará reforzarse. | Foto: Photosport

Colo Colo sí o sí buscará reforzarse. | Foto: Photosport

Los puestos a definir están definidos: sí o sí quiere un volante de salida y un puntero. Lo del arquero está en evaluación, pero si le preguntas al entrenador a él le gustaría sumar un nuevo arquero para esta segunda parte del año”, informó.

Eso sí, el comunicador advierte que “Hay que ver cómo se va a dar la dinámica de las negociaciones porque va a tener que soltar dinero. Sabemos que este año las arcas están un poco más bajas y no hay para invertir en cuanto a refuerzos, pero esa es la búsqueda”.

Así las cosas, Colo Colo estaría decidido en el fichaje de dos refuerzos como prioridad y no descartan un arquero que le pueda hacer subir el nivel de competencia a Gabriel Maureira, joven portero que se adueñó del arco albo.

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En síntesis

  • El periodista Daniel Arrieta informó los tres puestos que Colo Colo busca reforzar en 2026.
  • Colo Colo prioriza fichar un volante de salida y un puntero para el segundo semestre.
  • La llegada de un nuevo arquero está en evaluación por parte del cuerpo técnico albo.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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