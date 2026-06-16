Daniel Arrieta entrega la primera gran noticia de Colo Colo en el Mercado de Fichajes: “Sí o sí”

El periodista y reportero que cubre a los albos en el día a día entrega la primera noticia en el Mercado de Fichajes del Cacique.

Colo Colo ya terminó su participación en la primera rueda de la Liga de Primera 2026 y ahora tendrá que concentrarse en dos materias: la fase de grupos de la Copa Chile y el Mercado de Fichajes para incorporar jugadores.

Es en esta última materia en donde el periodista y reportero que cubre a los albos en el día a día, Daniel Arrieta, entregó las primeras e importantes noticias en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

Colo Colo sí o sí buscará reforzarse. | Foto: Photosport

“Los puestos a definir están definidos: sí o sí quiere un volante de salida y un puntero. Lo del arquero está en evaluación, pero si le preguntas al entrenador a él le gustaría sumar un nuevo arquero para esta segunda parte del año”, informó.

Eso sí, el comunicador advierte que “Hay que ver cómo se va a dar la dinámica de las negociaciones porque va a tener que soltar dinero. Sabemos que este año las arcas están un poco más bajas y no hay para invertir en cuanto a refuerzos, pero esa es la búsqueda”.

Así las cosas, Colo Colo estaría decidido en el fichaje de dos refuerzos como prioridad y no descartan un arquero que le pueda hacer subir el nivel de competencia a Gabriel Maureira, joven portero que se adueñó del arco albo.

Publicidad

En síntesis

El periodista Daniel Arrieta informó los tres puestos que Colo Colo busca reforzar en 2026.

Colo Colo prioriza fichar un volante de salida y un puntero para el segundo semestre.

La llegada de un nuevo arquero está en evaluación por parte del cuerpo técnico albo.