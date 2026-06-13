Gonzalo Jara se la juega con el gran rival que tendrá Colo Colo en la lucha por el título: “Para mí…”

El ex jugador de fútbol se refiere al gran contrincante que tendrá el Cacique en la lucha por quedarse con el título de la Liga de Primera.

Colo Colo sacó, de momento, una gran ventaja en la Liga de Primera 2026 y actualmente se encuentra a diez puntos de su más cercano perseguidor y con la posibilidad de alargarla aún más este fin de semana.

Uno que ya proyecta la lucha por el título con la distancia que sacaron los albos es Gonzalo Jara, ex defensor del Cacique y ahora panelista de Pelota Parada de TNT Sports quien se refirió a quién será el gran rival de los albos en la lucha por la corona.

“Más allá de Cobresal, que es el rival que tiene el fin de semana, Colo Colo va a jugar contra sí mismo para mantener la diferencia que tiene”, dijo en primera instancia el bicampeón de América con La Roja.

Colo Colo va por nuevo triunfo en la Liga de Primera. | Foto: Photosport

En esa línea, agrega diciendo que “Es harta la diferencia, pero es un par de partidos. Creo que Colo Colo se encamina en el mismo rumbo que Coquimbo Unido el año pasado, pero para mí su rival más grande será el mismo Colo Colo”.

En el cierre, ‘Jarita’ cree que Colo Colo tiene lo necesario para ampliar diferencias y, posiblemente, quedarse con su estrella número 35: “Armas tiene, futbolistas tiene y seguramente también llegarán jugadores”.

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Lo cierto es que el Cacique enfrenta a Cobresal este sábado en el Estadio Monumental y dependerá de otros resultados para ver si puede ampliar la diferencia, mantenerla o bien reducirla si no sale victorioso.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 con diez puntos de ventaja actualmente.

El exdefensor Gonzalo Jara analizó el presente del Cacique en el programa Pelota Parada.

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