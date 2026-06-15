La cruda noticia que impacta a Lucas Assadi: consternación total en Universidad de Chile

El crack azul, Lucas Assadi recibió una dura noticia en las últimas horas y que consterna a toda la U. de Chile.

El volante azul, Lucas Assadi no ha podido tener una temporada 2026 muy positiva, en la que el crack de la Universidad de Chile ha estado lejos del gran nivel que mostró en una parte de la temporada 2025.

Ante esta irregular situación que vive el talentoso volante de la U, en las últimas horas Lucas Assadi recibió un duro golpe, el que sin duda genera la consternación para él y todo su entorno familiar.

Hace unos instantes, mediante una historia de Instagram, Lucas Assadi dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de su abuelo, la que sin duda provoca una pena enorme para el jugador.

“Seguiste al amor de tu vida al cielito, sé que nos cuidarán juntitos desde arriba. Te amo abuelito”, fue lo que escribió el 10 de la U en su historia de Instagram.

Assadi sufre una dura noticia | Foto: Photosport

Esta situación sin duda que es un nuevo golpe para Lucas Assadi, quien no ha tenido un 2026 muy amigable dentro ni fuera de la cancha, en la que espera poder salir adelante tras esta dura noticia.

Publicidad

La historia de Assadi en su Instagram

En Síntesis