A horas de debutar en el Mundial 2026: Marcelo Bielsa emociona a Chile con inesperado recuerdo de La Roja

El estratega argentino, Marcelo Bielsa aún no olvida a Chile y emociona a todos con su recuerdo.

La Selección de Uruguay está próxima a tener su estreno dentro del Mundial 2026, en donde la escuadra sudamericana se verá las caras ante Arabia Saudita en la primera fecha del Grupo H.

En la previa a este duelo, el entrenador argentino Marcelo Bielsa conversó con los medios en conferencia de prensa, en la que habló de lo que es este nuevo desafío mundialista en su carrera como DT.

“Participar de estos eventos donde lo mejor del fútbol del mundo se reúne siempre es un placer“, partió señalando Bielsa.

Tras esto, el ‘Loco’ habló de lo que fue su estancia en Sudáfrica 2010 con la Selección Chilena, en la que a pesar de quedar eliminado ante Brasil. quedó con buenos recuerdos por la actuación con ‘La Roja’.

Bielsa se prepara para su debut con Uruguay | Foto: Getty Images

“Tengo un recuerdo agradable de todo lo que me tocó pasar en Sudáfrica. Si bien perdimos con España y Brasil, las sensaciones con el equipo fueron muy buenas. Era una generación muy rica, que luego lo demostró“, remarcó.

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Finalmente, Bielsa cerró lo que fueron estos dichos con un nuevo cumplido para todo Chile, en la que sin duda tiene como uno de sus destinos predilectos a nuestro país.

“Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo para mí“, concluyó.

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