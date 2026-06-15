Universidad Católica logró una importante victoria dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ consiguieron un triunfazo en el Claro Arena tras imponerse por 5-1 a la Universidad de Concepción y siguen tras los pasos de Colo Colo, el líder del torneo.

Tras lo que fue este triunfo, el delantero y capitán, Fernando Zampedri conversó con TNT Sports y dejó sus impresiones a la gran actuación de la ‘Franja’, quien ha podido sostener un tremendo rendimiento futbolístico y el que lo tiene vivo en el torneo nacional e internacional.

“Siempre confiamos en el buen trabajo del cuerpo técnico, seguimos sosteniendo lo mismo y hoy nos está dando resultados. La competencia nos ha servido un montón”.

“Estamos contentos, pero en el torneo local todavía estamos un poco lejos del puntero”, partió señalando Zampedri.

Zampedri y su mensaje en la UC | Foto: Photosport

Agregando a esto, el ‘Toro’ mostró toda su felicidad por lo que fue el triplete que anotó ante el ‘Campanil’, el que lo mantiene firme en la cima como el máximo goleador del torneo, algo que sin duda lo llena de alegría por su presente que ayuda a la UC con goles.

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“Los goles me ponen feliz, vivo de esto, trabajo para que me salgan los goles y trato de no fallar cuando estoy dentro del área. Estoy feliz, porque bueno, hoy en día es difícil estar en este momento, con mi edad, sacrificándome todos los días“, declaró.

Zampedri y su mensaje a Colo Colo

Concluyendo, Zampedri dejó un importante mensaje a Colo Colo, el actual líder del torneo nacional, en la que indicó que la UC se mantendrá firme en la lucha por el torneo y hará todo para poder alcanzar a los dirigidos por Fernando Ortiz.

“Hoy pensamos en que el puntero no se nos siga escapando y en sumar de a tres. La copa internacional todavía está lejos. Ahora se viene la Copa Chile, que es muy importante para nosotros, así que vamos a enfrentarla de la mejor manera”, cerró.

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