Colo Colo logró una ajustada victoria 1-0 ante Ñublense que lo mantiene vivo en la lucha por el cupo a Copa Sudamericana. Sin embargo, lejos de calmar las críticas, el rendimiento del Cacique sigue dejando muchas dudas.

El periodista Rodrigo Herrera en conversación con Bolavip Chile, analizó con dureza el momento futbolístico del Cacique, apuntando a la falta de ambición y al pobre nivel durante el ciclo de Fernando Ortiz.

“Hay poco margen para pensar que de atrás pica el indio, porque Colo Colo ya venía con una meta estrecha, y la victoria de Cobresal ayer, en un partido que podría haber perdido, lo coloca más lejos”, comenzó diciendo. “Colo Colo hace lo que tenía que hacer, pero este Colo Colo es un equipo de techo bajo. Este es un Colo Colo donde la vara no está en un nivel muy alto. Entra a la cancha y uno se da cuenta de que son jugadores que están pidiendo que termine el año”, agregó.

Para Herrera, el panorama es poco alentador: “Eso ocurre independientemente de victorias como esta. El camino está lejos, y Colo Colo hoy en día, la verdad, no tiene muchas posibilidades de clasificar a una copa“.

Herrera criticó duramente el nivel de Javier Correa (Photosport).

“Javier Correa está definitivamente extraviado”

El periodista también se refirió al bajo rendimiento del delantero Javier Correa, quien no ha podido consolidarse como la carta goleadora del equipo: “Correa está con la pólvora mojada. Yo creo que es víctima también de lo que le pasa al equipo. Colo Colo, si no está Correa, no genera ocasiones, y cuando está, se desperdician las que crea. Al final, termina no siendo la solución cuando es un jugador distinto”.

Finalmente, Herrera fue tajante: “Correa tiene características que no tiene ningún otro delantero de Colo Colo. Es muy importante tenerlo bien, pero está definitivamente extraviado. Se le perdió la brújula como al resto del plantel”.