El entrenador de Colo Colo ya habría elegido su arquero titular y eso hace difícil que el mejor arquero del Mundial 2026 vuelva a tener minutos.

El futuro de Vozinha en Colo Colo comienza a llenarse de dudas. El arquero de Cabo Verde llegó al Estadio Monumental con el cartel de figura internacional tras su notable desempeño en el Mundial 2026, pero su paso por el Cacique ha estado lejos de lo esperado: con apenas tres partidos disputados y cuestionamientos sobre su rendimiento, el guardameta enfrenta un escenario complejo de cara al cierre de la temporada.

Según dio a conocer La Tercera, la principal traba para que Josimar Dias pueda volver a tener minutos en el arco de los albos, sería el propio entrenador Fernando Ortiz. El ‘Tano’ no habría estado de acuerdo con su contratación y mantendría su postura de no darle mayor protagonismo. La situación se habría acentuado luego de la derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido, en un encuentro donde Colo Colo volvió a exhibir problemas defensivos.

La decisión del técnico de apostar por Gabriel Maureira aparece como una señal importante para el futuro de Vozinha. De acuerdo con el citado medio, Ortiz ya habría definido a su guardameta titular, lo que reduce las opciones del caboverdiano de sumar minutos en los partidos que restan del campeonato.

El panorama también complica a Blanco y Negro, considerando las condiciones establecidas en el contrato del portero. Una de las cláusulas contempla la renovación automática si alcanza a disputar la mitad de los minutos oficiales de Colo Colo, un escenario que parece cada vez más difícil de cumplir si continúa sin ser considerado por el entrenador.

Aníbal Mosa evita hablar sobre la continuidad de Vozinha

Tras la caída frente a Coquimbo Unido, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue consultado por los rumores sobre una eventual salida del arquero, pero evitó entregar señales sobre la postura de la dirigencia. “Nada. No vamos a dar ninguna declaración sobre eso hasta que termine el campeonato”, respondió el mandamás albo.

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Así, la falta de oportunidades para Vozinha alimenta las dudas sobre su continuidad en Macul. Si Fernando Ortiz mantiene su apuesta por Maureira, el guardameta de Cabo Verde podría cerrar anticipadamente su etapa en el Cacique y no sería renovado para disputar una próxima Copa Libertadores.

En síntesis…