En el plantel de Colo Colo están más que contentos con el aporte de Vozinha en el camarín.

En Colo Colo se goza con todo lo que es la obtención de un nuevo título, en donde los ‘Albos’ vencieron por 2-1 a Ñublense de Chillán y lograron coronarse como campeones del torneo nacional, alcanzando la estrella 35 para su historia.

Después de esta importante obtención, el portero de Colo Colo Fernando de Paul conversó con Radio ADN, en la que comentó sobre lo que fue el aporte de Vozinha en su llegada al club para esta segunda parte de la temporada, en donde destaca al caboverdiano.

“Aporta experiencia, vivió cosas muy importantes. En el arco de Colo Colo repercute todo y en el Mundial lo miraba todo el planeta. Juega estos partidos con más tranquilidad, pareciera, aporta mucho desde lo humano también”, parte señalando de Paul.

Agregando a esto, el ‘Tuto’ le da un gran valor a lo que fue el arribo de Vozinha a Colo Colo, en la que detalla en que su arribo elevó de una forma exponencial la competencia en el arco del ‘Cacique’ y además, aportó de buena forma al grupo con su humildad.

Vozinha recibe elogios en Colo Colo | Foto: Photosport

“Tiene una humildad que se admira, agradecemos que haya llegado para generar más competencia. No me sorprendió que viniera, iban a traer a alguien, era normal y llegó a un equipo muy importante, que genera mucho”, remarcó.

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De Paul y la competencia por el arco

Finalizando, de Paul profundiza en lo que ha sido su ardua tarea en Colo Colo para poder afianzarse en la titularidad del equipo, en donde es algo que se hace muy complejo por la gran lucha que hay con sus compañeros, quienes también luchan por ganarse un puesto.

“Acá hay mucha competencia. Cuando llegué me tocó pelear con Brayan por el puesto. Ahora se amplió un poquito esa competencia, es bueno para el equipo. Se demostró que Maureira estaba preparado, tuvo 20 partidos en el primer equipo, muchos no lo valoran. Con él en el arco, el equipo se mantuvo en el primer lugar. Y es difícil que salga un arquero de divisiones inferiores. Lo tomo como competencia. Es normal”, cerró.