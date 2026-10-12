El comentarista deportivo hizo un profundo análisis de la abultada derrota que sufrió Colo Colo en su visita a Coquimbo Unido.

En Colo Colo sufrieron su peor derrota del año al caer por 5-2 ante Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, un resultado que caló hondo en el equipo que dirige Fernando Ortiz y todo el entorno albo.

Esto porque el equipo no se ha visto bien en las últimas jornadas por el torneo nacional, incluso ha ido perdiendo su ventaja como líder indiscutido, cuando restan seis compromisos para el final.

Respecto a lo que ha pasado con el cuadro popular hizo su análisis el periodista deportivo Cristián Arcos, quien apuntó a la defensa y también a los parones por fechas FIFA.

“Creo que se mezcló un par de cosas que cuando ocurren, se nota. Coquimbo hizo su mejor partido del año y Colo Colo hizo su peor partido del año. Cuando eso se mezcla aparecen marcadores que son inusuales, justo pero inusual. Si Coquimbo le metía siete a Colo Colo no pasaba nada, porque defensivamente Colo Colo anduvo muy mal”, comenzó diciendo en diálogo con BOLAVIP.

En la misma línea, le quitó responsabilidad al joven arquero Gabriel Maureira, que ha sido apuntado tras esta abultada derrota en la Cuarta Región.

“Es cierto que Maureira responde algo dubitativo en un par de goles pero no pasa por Maureira el partido, no pasa por Maureira la campaña. Cuestionar a Maureira por este partido me parecería una falta de carácter, más allá de una injusticia, porque el partido no pasa por él, más allá que haya estado dusoso en un par de goles. Pasa porque Colo Colo jugó espantosamente mal defensivamente, fue un equipo muy largo, fue un equipo con poquita convicción”, comentó el ‘Tenor Escritor’.

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Cristián Arcos le prestó ropa a Gabriel Maureira. (Foto: Hernán Contreras/Photosport)

Finalmente, Arcos culpó principalmente a los parones que ha tenido el campeonato, que han perjudicado el andar del puntero.

“A Colo Colo le han hecho mal los parates y eso ha quedado demostrado. Cada vez que se ha parado el campeonato a Colo Colo le ha costado un mundo volver. En el parate anterior le costó volver, se mezcló un par de derrotas y algunos empates y cuando se empieza a recuperar viene otro parate. Cuando va con velocidad crucero evidentemente el equipo es distinto”, completó el periodista de Radio ADN.