El volante del 'Cacique', Arturo Vidal dejó este categórico mensaje a Aníbal Mosa sobre su futuro en Colo Colo.

Colo Colo tuvo hoy una soberbia actuación dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ golearon por 3-0 ante la Universidad Católica y se quedaron con una nueva edición del clásico ante los ‘Cruzados’ en un Estadio Monumental en su máxima capacidad.

Tras lo que fue este partido, el volante del ‘Popular’, Arturo Vidal habló con los medios de comunicación y le dejó un picante mensaje a Aníbal Mosa sobre su futuro en el ‘Cacique’, el que hoy en día es toda una interrogante.

“¿Habló ya? ¿Habló de nuevo? Lo mío es entrenar, prepararme y después si se da, será. Pero feliz. Él sabe, es el que tiene que dar el pie”, comienza indicando Vidal.

Siguiendo en sus declaraciones, el ‘King’ se toma con mucha calma lo que es su futuro en el fútbol, en la que expresó su deseo de poder jugar un año más, en donde no sabe si podrá tener su fin o no defendiendo la camiseta de ‘Popular’.

Vidal le rayó la cancha Mosa en Colo Colo | Foto: Photospor

“Yo estoy muy tranquilo, voy a jugar un año más. Voy a seguir esperando terminar los partidos acá en Colo Colo. Espero que sea otra copa más y lo que venga para mí todo va a ser bueno”, explicó.

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Finalizando, Vidal hoy tiene todo el foco puesto en lo que es la Copa Chile, en la que espera cerrar el 2026 con un nuevo título y después de aquello, esperará poder definir qué será de su próxima temporada.

“Tengo muchos proyectos, estoy muy tranquilo. Espero ganar otra copa este año, lo que venga será todo bueno”, concluyó.