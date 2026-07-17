Universidad Católica podría perder a una de sus mayores joyas: revelan oferta de Corinthians

El futbolista de la UC podría dar el salto al fútbol brasileño en busca de continuidad durante la segunda parte de la temporada.

Universidad Católica, en conjunto con el director técnico Daniel Garnero, continúa trabajando en la conformación de su plantel para afrontar la segunda parte de la temporada.

No obstante, en los Cruzados no solo están pendientes de posibles incorporaciones, sino también del futuro de varias de sus principales promesas, que comienzan a despertar el interés de importantes clubes del continente.

En ese escenario, uno de los nombres que más fuerza ha tomado durante las últimas horas es el de Nicolás Girón, delantero colombiano de apenas 19 años, considerado una de las grandes joyas de la cantera cruzada y que todavía no ha tenido oportunidades reales en el primer equipo.

Corinthians busca a Nicolás Girón

Según reveló el medio partidario La Franja Cruzada, Corinthians de Brasil puso nuevamente sus ojos en el atacante e incluso ya habría presentado una propuesta para incorporarlo.

“Corinthians habría presentado una propuesta para incorporar al joven atacante mediante un préstamo con opción de compra hasta fines de 2027”, indicó el sitio.

Durante el segundo semestre del año pasado, Corinthians ya intentó llevarse al joven delantero colombiano | FOTO: Instagram

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Cabe destacar que Girón viene de completar un destacado semestre en la Proyección de la UC, donde anotó 12 goles y se consolidó como una de las principales figuras del equipo dirigido por Hernán Madrid.

Por ahora, no existe un pronunciamiento oficial. Así, habrá que esperar si el joven atacante continúa en San Carlos de Apoquindo para pelear un lugar en el plantel de Garnero o si finalmente da el salto al fútbol brasileño en busca de continuidad.

En resumen…

Nicolás Girón, una de las principales promesas de Universidad Católica, podría continuar su carrera en Brasil. Según informó el medio partidario La Franja Cruzada, Corinthians presentó una propuesta para fichar al delantero colombiano de 19 años mediante un préstamo con opción de compra.