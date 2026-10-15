Las albas debutan en la Copa Libertadores Femenina 2026 abriendo los fuegos ante las campeonas defensoras.

Este jueves arranca la Copa Libertadores Femenina 2026 y debuta Colo Colo, que es parte del Grupo A, donde su estreno será ante el campeón defensor: Corinthians.

Las albas son las actuales tetracampeonas del fútbol chileno y quieren dar el gran salto internacional en este torneo continental, pues en la edición pasada llegaron hasta semifinales.

Cabe recordar que las dirigidas por Tatiele Silveira son una de las dos representantes del fútbol chileno. El otro equipo de Univerisidad de Chile que está en el Grupo D.

Consignar que Colo Colo es el único elenco chileno campeón de la Copa Libertadores Femenina, hazaña que logró en 2012, por lo que el Cacique va en busca de su segunda conquista a nivel internacional en esta categoría.

En esta ocasión, además de las brasileñas, las albas comparten grupo con Independiente Santa Fe (Colombia) y Caracas FC (Venezuela).

La Copa Libertadores Femenina 2026 se disputa entre el 15 y 31 de octubre en Ecuador y los partidos de la fase de grupos de Colo Colo son en Quito.

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¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Corinthians?

El estreno de Colo Colo ante Corinthians es este jueves 15 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.

¿Quién transmite el debut de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina?

El debut de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2026 será transmitido en vivo por la señal abierta de Chilevisión. También se podrá ver por las plataformas digitales del mismo canal.