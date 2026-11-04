Colo Colo peligra con esta oferta por Fernando Ortiz: “Es tres veces lo que gana hoy”

El entrenador tiene una propuesta en pie para salir del Estadio Monumental y regresar a México. Tendrá que tomar una decisión.

Colo Colo tiene un misterio vigente en la previa del cierre de temporada: el futuro de Fernando Ortiz no está definido. El DT concluye su contrato en diciembre y por el momento no ha firmado su renovación.

Es por esta situación que el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN lanzó una advertencia. ¿Qué pasó? El entrenador argentino tiene una propuesta en pie para dejar el Estadio Monumental.

Tal como trascendió en las últimas semanas (incluso se le consultó en conferencia de prensa), el estratega tiene una oferta concreta desde México. En dicho país lo recuerdan con cariño.

“Si estamos hablando de montos, es tres veces de lo que gana hoy en día en Colo Colo. Prácticamente esto lo define el técnico, si se queda acá a dirigir la Copa Libertadores u opta por partir”, reveló el reportero.

Cabe consignar que Fernando Ortiz ya se desempeñó en tierras aztecas, registrando estadías entre 2022 y 2025 por Club América, Rayados de Monterrey y Santos Laguna.

Fernando Ortiz mantiene en suspenso a Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Fernando Ortiz puede dejar Colo Colo

A su vez, hay que mencionar que el propio director técnico manifestó su gratitud con el panorama que vive en el cuadro de Macul. Hay una conversación pendiente con la cúpula de Blanco y Negro.

“El objetivo es el día domingo y después me sentaré con el presidente y acordaremos la continuidad o veremos qué sucede en el momento que nos podamos sentar“, declaró el DT frente a los medios.